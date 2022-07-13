Казахстанские футбольные клубы узнали сумму призовых за европейские турниры

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил призовые на новый футбольный сезон. Самая большая сумма, как и ранее, выделена участникам Лиги чемпионов – больше 2 млрд евро, сообщает Zakon.kz.

Общий призовой фонд еврокубковых турниров на сезон-2022/2023 составил 3,5 млрд евро, 465 млн получат участники Лиги Европы, 235 млн – клубы, представляющие Лигу конференций.

Клубы, которые не смогут попасть в основной раунд ЛЧ, получат по 5 млн евро. А кто сумел выбраться из квалификационного этапа турнира, будут удостоены по 15,64 млн. За каждую победу в группе клубы будут зарабатывать по 2,8 млн, за ничью – 930 тыс.

Фото: Instagram/championsleague

За выход в 1/8 финала Лиги чемпионов бюджет команды пополнится 9,6 млн, в четвертьфинал – 10,6 млн, в полуфинал – 12,5 млн, а финалисты заработают по 15,5 млн.

Победитель ЛЧ получит дополнительно 4,5 млн. Не обделят призовыми участников матча и за Суперкубок УЕФА. Финалистам вручат чек по 3,5 млн, а клубу, выигравшему трофей, добавят 1 млн.

В нынешнем сезоне Казахстан в еврокубках представляют 4 клуба: костанайский «Тобол» в Лиге чемпионов, а в Лиге конференций предстанут «Астана», «Кайрат» и «Кызыл-Жар».

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