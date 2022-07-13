Курс доллара вырос до 475,91 тенге

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара вырос на 2,29, составив 475,91 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс рубля почти не изменился и составил 8 тенге (-0,0078).

Средневзвешенный курс китайского юаня поднялся на 0,30 пункта, до 70,81 тенге.