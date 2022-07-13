8,7 млрд тенге выделили для бесплатной юридической помощи нуждающимся

Вице-министр юстиции РК Акерке Ахметова на брифинге в СЦК рассказала, что государством в республиканском бюджете предусмотрена определенная сумма на оплату услуг юристов для малоимущих и других нуждающихся в помощи категорий населения, передает корреспондент Zakon.kz,

Представитель ведомства напомнила, что согласно недавно принятым поправкам в законодательство в сфере интеллектуальной собственности в Казахстане предусмотрено увеличение гарантированной государственной юридической помощи (ГГЮП) населению в два раза к 2025 году.

Во исполнение Дорожной карты из республиканского бюджета на 2022-2024 годы выделено 8,7 млрд тенге. Акерке Ахметова

Вице-министр уточнила, что за счет этих средств будут привлекаться юридические консультанты для оказания бесплатной юрпомощи определенным категориям граждан. Таких консультантов сейчас насчитывается порядка 12 тысяч. По ее словам, это будет способствовать повышению эффективности разрешения правовых вопросов, снижению количества обращений.

Также расширяется круг лиц, имеющих право на ГГЮП в виде защиты и представительства интересов в гражданском судопроизводстве, – это споры по вопросам несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей; взыскания алиментов, потерпевших от бытового насилия, а также в виде правового консультирования – многодетные и малообеспеченные семьи, физлица, подвергшиеся бытовому, сексуальному насилию, торговле людьми, акту терроризма либо пыткам, а также участники ВОВ, лица, приравненные по льготам к участникам ВОВ, ветераны боевых действий на территории других государств, военнослужащие срочной службы, инвалиды I и II групп и так далее. Акерке Ахметова

Как она добавила в заключение, за счет расширения оснований и субъектов оказания ГГЮП имеется возможность восполнить потребность населения в правовом сопровождении.