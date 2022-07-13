Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

8,7 млрд тенге выделили для бесплатной юридической помощи нуждающимся

Казахстан юридическая помощь деньги государство граждане Фото: pixabay
Вице-министр юстиции РК Акерке Ахметова на брифинге в СЦК рассказала, что государством в республиканском бюджете предусмотрена определенная сумма на оплату услуг юристов для малоимущих и других нуждающихся в помощи категорий населения, передает корреспондент Zakon.kz,

Представитель ведомства напомнила, что согласно недавно принятым поправкам в законодательство в сфере интеллектуальной собственности в Казахстане предусмотрено увеличение гарантированной государственной юридической помощи (ГГЮП) населению в два раза к 2025 году.

Во исполнение Дорожной карты из республиканского бюджета на 2022-2024 годы выделено 8,7 млрд тенге.Акерке Ахметова

Вице-министр уточнила, что за счет этих средств будут привлекаться юридические консультанты для оказания бесплатной юрпомощи определенным категориям граждан. Таких консультантов сейчас насчитывается порядка 12 тысяч. По ее словам, это будет способствовать повышению эффективности разрешения правовых вопросов, снижению количества обращений.

Также расширяется круг лиц, имеющих право на ГГЮП в виде защиты и представительства интересов в гражданском судопроизводстве, – это споры по вопросам несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей; взыскания алиментов, потерпевших от бытового насилия, а также в виде правового консультирования – многодетные и малообеспеченные семьи, физлица, подвергшиеся бытовому, сексуальному насилию, торговле людьми, акту терроризма либо пыткам, а также участники ВОВ, лица, приравненные по льготам к участникам ВОВ, ветераны боевых действий на территории других государств, военнослужащие срочной службы, инвалиды I и II групп и так далее. Акерке Ахметова

Как она добавила в заключение, за счет расширения оснований и субъектов оказания ГГЮП имеется возможность восполнить потребность населения в правовом сопровождении.

Читайте также

Буренка на свободе: спасатели ВКО откопали животное

Аэропорт Нур-Султана изменил время работы – билеты можно вернуть без штрафов

Сильная жара и дожди – прогноз погоды в Казахстане на 14 июля

Оксана Скибан
МЮ РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Суперлуние произойдет 13 июля
Суперлуние произойдет 13 июля: что ждать знакам зодиака
Административные наказания ужесточили для казахстанских водителей
Осенью ужесточат административные наказания для казахстанских водителей
Теннис Ужин чемпионов
Рыбакина поразила англичан шикарным платьем на ужине в честь чемпионов
Младенец
Какие декретные выплаты и пособия на ребенка можно получить в Казахстане
имена подходящие для мальчика и девочки
Топ-15 казахских имен, подходящих и мальчикам, и девочкам
Теннис Визит Алматы
Елена Рыбакина обратилась к жителям Алматы
курс иностранных валют к тенге
Курсы валют на 13 июля в обменных пунктах Казахстана
Супружеский пенсионный аннуитет внедрят в Казахстане
Супружеский пенсионный аннуитет внедрят в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления