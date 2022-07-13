Десятки тонн сахара пытались ввезти под видом удобрений и муки из России в Казахстан
Фото: Zakon.kz
На границе с Павлодарской областью российские пограничники пресекли факт вывоза 29,9 тонны сахара, которые с виду и по документам значились как минеральное удобрение (карбамид), сообщает Zakon.kz.
При визуальном осмотре грузового отсека автомобиля на полу обнаружены просыпи сахара и маркировочный ярлык, указывающий на то, что в мешке находится сахар. При выборочной проверке содержимого других мешков факт наличия в них сахара подтвердился.Пресс-служба Россельхознадзора
В сообщении также сказано, что партия задержана. Омская таможня проводит расследование.
Кроме того, на границе с СКО пресечен вывоз около 34 тонн сахара.
В одном случае продукция вывозилась по документам на муку и в соответствующих мешках. В остальных – мелкие партии общим весом 590 кг перевозились людьми в пригородном электропоезде.
Напомним, что Россия ввела запрет на вывоз сахара. Запрет будет действовать до 31 августа 2022 года.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ