Десятки тонн сахара пытались ввезти под видом удобрений и муки из России в Казахстан

На границе с Павлодарской областью российские пограничники пресекли факт вывоза 29,9 тонны сахара, которые с виду и по документам значились как минеральное удобрение (карбамид), сообщает Zakon.kz.

При визуальном осмотре грузового отсека автомобиля на полу обнаружены просыпи сахара и маркировочный ярлык, указывающий на то, что в мешке находится сахар. При выборочной проверке содержимого других мешков факт наличия в них сахара подтвердился. Пресс-служба Россельхознадзора

В сообщении также сказано, что партия задержана. Омская таможня проводит расследование.

Кроме того, на границе с СКО пресечен вывоз около 34 тонн сахара.

В одном случае продукция вывозилась по документам на муку и в соответствующих мешках. В остальных – мелкие партии общим весом 590 кг перевозились людьми в пригородном электропоезде.

Напомним, что Россия ввела запрет на вывоз сахара. Запрет будет действовать до 31 августа 2022 года.