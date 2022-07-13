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Десятки тонн сахара пытались ввезти под видом удобрений и муки из России в Казахстан

мешки сахар перевозка Россия Казахстан Фото: Zakon.kz
На границе с Павлодарской областью российские пограничники пресекли факт вывоза 29,9 тонны сахара, которые с виду и по документам значились как минеральное удобрение (карбамид), сообщает Zakon.kz.
При визуальном осмотре грузового отсека автомобиля на полу обнаружены просыпи сахара и маркировочный ярлык, указывающий на то, что в мешке находится сахар. При выборочной проверке содержимого других мешков факт наличия в них сахара подтвердился.Пресс-служба Россельхознадзора

В сообщении также сказано, что партия задержана. Омская таможня проводит расследование.

Кроме того, на границе с СКО пресечен вывоз около 34 тонн сахара.

В одном случае продукция вывозилась по документам на муку и в соответствующих мешках. В остальных – мелкие партии общим весом 590 кг перевозились людьми в пригородном электропоезде.

Напомним, что Россия ввела запрет на вывоз сахара. Запрет будет действовать до 31 августа 2022 года.

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