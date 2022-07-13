Сильная жара и дожди – прогноз погоды в Казахстане на 14 июля

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 14 июля. На большей части страны пройдут дожди с грозами, ожидается усиление ветра, сообщает Zakon.kz.

На юге страны – пыльная буря, на западе, юго-востоке – град, на севере в ночные часы – туман. И только на юге, юго-западе, северо-западе и в центре Казахстана ожидается погода без осадков. РГП «Казгидромет»

На большей части Туркестанской, Кызылординской, Атырауской, на юге Западно-Казахстанской, на западе, в центре Костанайской, на юге Жамбылской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на большей части Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, на юге Северо-Казахстанской, Улытауской, на юге, западе Туркестанской области ожидается сильная жара.

Днем на большей части Мангистауской, на юге Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской областей ожидается очень сильная жара.

В Нур-Султане – переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16°С, днем +29...+31°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20°С, днем +29...+31°С.

В Шымкенте – небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21°С, днем +35...+37°С.