Анна Дмитриева: Елена Рыбакина стала игроком в Казахстане

Одна из известных советских теннисисток в прошлом, 18-кратная чемпионка СССР по теннису, ныне комментатор Анна Дмитриева высказалась по поводу победы Елены Рыбакиной на Уимблдоне, сообщает Zakon.kz.

Как передает championat, Анна Дмитриева выражает благодарность Казахстанской федерации тенниса за то, что дали возможность Елене Рыбакиной раскрыть свои возможности талантливой теннисистки.

Елена выросла в России, но игроком она стала в Казахстане. Я очень признательна всем, кто ей сразу там все организовал. Им очень повезло, что они получили такую спортсменку, хотя, наверное, не были уверены на 100 процентов, что она такая способная. Добросовестно создали команду, все организовали, и благодаря этому Лена получила возможность регулярно тренироваться, играть и соревноваться. Анна Дмитриева

Анна Дмитриева вспоминает историю из юниорского прошлого будущей чемпионки Открытого первенства Англии Елены Рыбакиной.

Помню, как она приехала играть турнир в преддверии «Ролан Гаррос». Все другие девочки тогда были с персональными тренерами, а Лена была одна, у нее не было тренера. Да, было такое, что, если какой-то тренер был свободен, он подходил к ней, когда играла, но не более того. Было ясно, что для прогресса ей нужно было найти нормального, надежного тренера и команду, которая бы ее обеспечивала подготовкой. Родители рискнули и приняли решение поехать в Казахстан, и мы видим результат. Анна Дмитриева

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