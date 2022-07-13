Аэропорт Нур-Султана изменил время работы – билеты можно вернуть без штрафов
Фото: Zakon.kz
Часть авиарейсов изменили расписание в связи с ремонтом ВПП в аэропорту Нур-Султана, сообщил на брифинге заместитель председателя правления Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев по производственной части Ергазы Жолдасов, сообщает Zakon.kz.
Каждый год мы делаем текущий ремонт взлетной полосы. С 15 июля с 11:00 по 18:00 8 августа будем проводить ремонт ВПП. Ранее уже собирали представителей авиакомпании. Наш аэродром будет ограничен по времени работы. Заместитель председателя правления Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев по производственной части Ергазы Жолдасов
Он уточнил, что в обычном штатном режиме воздушная гавань принимает 75 вылетов и 75 прилетов. Из них 28% рейсов изменили время.
По его словам, если ранее аэропорт работал 24/7, то теперь будет работать 17 часов.
Соответственно, 20 рейсов на вылет и прилет изменили время. Надеюсь, что вы (авиакомпании. – Прим. ред.) предупредили ваших пассажиров, но, тем не менее, мы получаем от них жалобы. Если изменили время и сдают билет, то штрафов не должно быть. Пассажир не виноват. Ергазы Жолдасов
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