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Боксерша Фируза Шарипова попробует силы в смешанных единоборствах

Бокс Дебют ММА Фото: Instagram/sharipova_firuza
Казахстанская профессиональная боксерша Фируза Шарипова (14−2, 8 КО) 30 июля собирается дебютировать в ММА. Ее выход ожидается на турнире отечественного промоушена ALASH PRIDE FC 75, сообщает Zakon.kz.

О своем дебютном выходе в октагон объявила сама спортсменка на странице в Instagram.

Мой дебют в боях по правилам ММА состоится 30 июля в Нур-Султане. О моем участии в турнире было решено еще в марте, когда мы встречались с президентом казахстанского бойцовского клуба «Alash Pride KZ» Данияром Каскарауовым. Имя соперницы будет объявлено в ближайшее время.Фируза Шарипова

Промо-ролик предстоящего поединка Фирузы Шариповой уже выпущен в свет.

27-летняя боксерша Фируза Шарипова родом из Тараза. Чемпионка мира во 2-й полулегкой (IBO, 2017—2019), легкой (IBA, 2017—2021; WBU, 2017—2022) и первой полусредней (IBA, 2020—2022) весовых категориях. На декабрь 2021 года занимает второе место в мире по версии WBA.

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