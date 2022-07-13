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Режим ЧП смягчили в Каракалпакстане

ЧП Фото: energovg.rs
Жители Республики Каракалпакстан возвращаются к привычной жизни. В этой связи президент Узбекистана решил смягчить режим чрезвычайного положения, передает Zakon.kz.
Принимая во внимание стабилизацию ситуации в Республике Каракалпакстан и возвращение жизни жителей региона в привычное русло, президентом Республики Узбекистан принято решение о смягчении введенного на территории Каракалпакстана режима чрезвычайного положения, а именно – установлении нового времени действия комендантского часа с 23 часов до 5:00 вместо с 21 часа до 7:00.Пресс-служба президента Узбекистана Шавката Мирзиёева

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Соответствующий указ с изменениями в Указ президента о введении чрезвычайного положения в Каракалпакстане от 2 июля 2022 года подписан и направлен на утверждение в палаты Олий Мажлиса.

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