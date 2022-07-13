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Возможно грядут очередные изменения - политолог о расширенном заседании правительства

Здание Фото: primeminister.kz
Политолог Талгат Калиев поделился с Zakon.kz своими ожиданиями от завтрашнего расширенного заседания правительства под председательством президента.

Как предположил Калиев, речь на заседании, в первую очередь, будет идти о том, какие вызовы сейчас стоят перед правительством и страной в целом.

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Исходя из этого - о необходимости предпринять какие-то срочные меры, нацеленные на предупреждение влияния кризисных тенденций. Конечно, оргвыводов завтра ждать вряд ли стоит, но позже они последуют. Возможно, грядут очередные изменения. Талгат Калиев

По мнению политолога, построение Нового Казахстана только началось, поэтому делать какие-либо выводы и оценивать эффективность работы правительства рано.

В целом, оно делает, что может в текущей ситуации. Мы страна, зажатая воздействием внешних факторов. Нынешнему правительству явно не повезло работать в условиях «высокой турбулентности», которые мы сейчас наблюдаем.

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