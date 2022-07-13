Тайник с оружием найден в Алматы

Схрон с оружием найден в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Обнаружили схрон сотрудники криминальной полиции города при содействии ДКНБ.

Оружие находилось в Медеуском районе города на территории одного из садоводческих товариществ.

В тайнике были спрятаны гладкоствольный карабин Сайга-410К, похищенный во время январских беспорядков из оружейного магазина в Алмалинском районе, травматический пистолет ПМ, два гладкоствольных ружья ИЖ, патроны от пистолета системы Макаров, калибра 9 мм, патроны 12 калибра, а также патроны калибра 7,62. Пресс-служба МВД РК

Изъятое оружие направлено на экспертизу. Данный факт зарегистрирован в УП Медеуского района по статье 287 ч.3 УК РК. Происхождение арсенала станет известным после проведения следственных действий и оперативных мероприятий.