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В Казахстан прибыло в 2 раза больше мигрантов, чем в прошлом году

чемодан Фото: pixabay
В январе-мае 2022 года число прибывших в страну составило 6227 человек, число выбывших – 9034 человека. При этом сальдо миграции составило 2807 человек. Об этом сообщили в Бюро национальной статистики, передает Zakon.kz.

В январе-мае 2021 года число прибывших в страну составило 3662 человека, число выбывших из страны — 9862 человека. А сальдо миграции составило 6200 человек.

Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 85,1%, выбывших – 81% от общего числа мигрантов.

Численность мигрантов, переезжающих в пределах страны, уменьшилась на 2,1%.

По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в 3 городах: Алматы (14 481 человек), Нур-Султане (12 783 человека) и Шымкенте (1773 человека).

 

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