ВОЗ призывает вернуть масочный режим
Фото: pixabay
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус призвал правительства стран мира вернуть масочный режим, передает Zakon.kz.
В сообщении Всемирной организации здравоохранения говорится, что COVID-19 свободно распространяется, а смертность во всем мире недопустимо высокая.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус призвал жителей планеты вернуться к антиковидным мерам.
По его словам, подвиды штамма коронавируса Omicron продолжают вызывать новые волны случаев, госпитализаций и смертей во всем мире.
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