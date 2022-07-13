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ВОЗ призывает вернуть масочный режим

ВОЗ, масочный режим Фото: pixabay
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус призвал правительства стран мира вернуть масочный режим, передает Zakon.kz.

В сообщении Всемирной организации здравоохранения говорится, что COVID-19 свободно распространяется, а смертность во всем мире недопустимо высокая.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус призвал жителей планеты вернуться к антиковидным мерам.

По его словам, подвиды штамма коронавируса Omicron продолжают вызывать новые волны случаев, госпитализаций и смертей во всем мире.

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