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Что готовят к 150-летнему юбилею Ахмета Байтурсынова

150-летний юбилей Байтурсынова Фото: akorda.kz
Государственный советник провел заседание комиссии по подготовке и проведению 150-летнего юбилея Ахмета Байтурсынулы, сообщает Zakon.kz.

Под председательством государственного советника РК Ерлана Карина состоялось заседание Государственной комиссии по подготовке и проведению 150-летнего юбилея казахского просветителя, ученого, поэта, общественного деятеля Ахмета Байтурсынулы, передает Акорда.

На заседании отмечалось, что с начала года проведен ряд значимых научно-исследовательских, просветительских, культурно-массовых мероприятий в рамках организации юбилея.

Ерлан Карин подчеркнул необходимость проведения на высоком организационном уровне намеченных до конца года международных, республиканских, региональных мероприятий, направленных на популяризацию наследия Ахмета Байтурсынулы. Так, в Алматы планируется установить памятник ученому. Готовится к изданию полное 12-томное собрание его сочинений. Намечены мероприятия в штаб-квартире ЮНЕСКО и в рамках ТЮРКСОЙ. Международной организацией ТЮРКСОЙ принято решение об учреждении нагрудного знака имени Ахмета Байтурсынулы, который ежегодно будет вручаться видным ученым-тюркологам.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, министр культуры и спорта Даурен Абаев, первый заместитель министра иностранных дел Акан Рахметуллин и аким Костанайской области Архимед Мухамбетов доложили о проведенной работе и планах на предстоящий период.

Особо необходимо отметить, что на малой родине просветителя в Костанайской области не только организованы научно-реставрационные работы, но и реализуется ряд социальных и инфраструктурных проектов.

Подводя итоги заседания комиссии, государственный советник Ерлан Карин поручил обеспечить качественное проведение мероприятий, запланированных на предстоящий период в рамках 150-летнего юбилея Ахмета Байтурсынулы.

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