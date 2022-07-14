Елена Рыбакина обратилась к болельщикам

Первая ракетка Казахстана, победитель Уимблдона Елена Рыбакина опубликовала пост в Instagram, где поблагодарила тренера и команду, сообщает Zakon.kz.

В Instagram чемпионка благодарит своих болельщиков за поддержку.

Чемпион Уимблдона… Без моей команды это было бы невозможно, поэтому я хотел бы сказать большое спасибо @stefanovukov @_dario_novak_ @stefanduell за всю работу и поддержку. Спасибо всем, кто помогал мне и делился своим опытом с самого начала, все это часть этого великого достижения. @stefanovukov спасибо, что подталкиваете меня становиться лучше каждый божий день и всегда верите в меня. Елена Рыбакина

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