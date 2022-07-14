Какими препаратами не следует лечиться от COVID-19

Эксперты ВОЗ не уточнили, какие препараты следует использовать для лечения тяжелых форм COVID-19 из-за отсутствия необходимой информации, сообщает Zakon.kz.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует использовать препараты колхицин и флувоксамин для лечения при коронавирусной инфекции в легкой и умеренной формах, сообщает РИА Новости.

Антидепрессант флувоксамин и препарат от подагры колхицин не рекомендуются пациентам с легкой или умеренной формой COVID-19, поскольку в настоящее время недостаточно доказательств того, что они улучшают важные показатели для пациентов, и оба препарата наносят потенциальный вред. ВОЗ

Отмечается, что рекомендация относительно флувоксамина основана на данных трех рандомизированных контролируемых научных работ с участием более двух тысяч пациентов.

Сообщается, что в семи исследованиях по применению колхицина приняли участие более 16 тысяч человек.