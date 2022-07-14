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Нацбанк: Возврат к фиксированному курсу не рассматривается

Курс тенге доллар евро Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В течение июня на внутреннем валютном рынке Национальный банк не осуществлял валютные интервенции для поддержания курса тенге, сообщает Zakon.kz.

Возвращаться к фиксированному курсу регулятор не намерен. Сейчас в обменниках страны стоимость доллара доходит до 478 тенге, сообщает КТК.

Как показывал опыт прошлых лет, фиксированный обменный курс создает иллюзию краткосрочной стабильности. Но для поддержания этой стабильности на долгом сроке требуется постоянное расходование золотовалютных резервов. Плавающий же обменный курс позволяет почти мгновенно реагировать на внешние вызовы, изменение внешней ситуации. Позволяет подстраиваться экономике под уже изменившиеся экономические условия. И позволяет сохранять золотовалютные резервы. Поэтому Национальным банком возврат к фиксированному курсу не рассматривается.зампред Нацбанка РК Алия Молдабекова

Ранее Молдабекова рассказала об основных факторах влияния на курс тенге и ситуации на валютном рынке. По ее словам, поводом для такой финансовой ситуации послужили как внешние, так и внутренние факторы.

Данияр Кунафин
Нацбанк РК Казахстан
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