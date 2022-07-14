«Барыс» подписал пробный контракт с двумя игроками «Сарыарки»

Один из игроков – Михаил Рахманов – хорошо знаком столичным болельщикам по выступлению за команды из системы «Барыса» с 2012 по 2015 год, сообщает Zakon.kz.

Хоккейный клуб «Барыс» официально сообщил о заключении пробного контракта с защитником Эмилем Нургалиевым и Михаилом Рахмановым.

На протяжении пяти последних лет игрок обороны Эмиль Нургалиев выступал за команды из системы «Сарыарки».

Эмиль Нургалиев. Фото: ХК «‎Барыс»‎

В прошлом сезоне Эмиль сыграл за карагандинцев в регулярном чемпионате Казахстана 31 матч и заработал 10 (3+7) очков. В плей-офф Нургалиев провел еще 14 встреч, за которые записал в свой актив 7 (1+6) баллов.

Соглашение с казахстанским нападающим Михаилом Рахмановым действует до 31 августа 2022 года.

Рахманов хорошо знаком столичным болельщикам по выступлению за команды из системы «Барыса» с 2012 по 2015 год. В КХЛ Михаил сыграл 130 матчей и заработал 24 (13+11) балла за результативность.

Последние два года форвард провел в карагандинской «Сарыарке». В минувшем сезоне за 61 встречу (включая 17 в плей-офф) Рахманов записал на свой счет 78 (38+40) очков и был признан лучшим нападающим чемпионата Казахстана.

Заряжайте на топовые летние события и выигрывайте отдых в шикарном отеле Rixos Анталья! Parimatch разыгрывает путевки на двоих, бонусы на 14 000 000 тенге и другие призы каждую неделю.