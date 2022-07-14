Удорожание гречки в Казахстане прогнозируют эксперты

Такую тенденцию связывают с высокой ценой на дизельное топливо. Ситуацию усугубляет еще и отсутствие у страны выхода к морю, сообщает Zakon.kz.

Гречневая крупа снова может вырасти в цене, это может произойти уже осенью. Такие прогнозы дают эксперты аграрной отрасли, сообщает КТК.

За год гречка и так подорожала сразу на 34%. При этом она все равно остается популярной у казахстанцев: по официальной статистике, за первый квартал года на каждого жителя пришлось по полтора килограмма этой крупы.

Первыми скачок цен на гречку ощутили на себе ее основные потребители. Это те, кто занимается спортом и ведет здоровый образ жизни.

Бодибилдер Ирина Ли уверена: даже несмотря на подорожание, эта крупа все равно всегда будет в ее рационе. Девушка по совместительству фитнес-тренер. Учит своих подопечных питаться правильно.

Абсолютно все крупы сейчас подорожали, не только гречка. И если взять рис, макароны – это тоже влияет на поднятие цен. Будем дальше питаться так. Это наша энергия, для спортсменов гречка обязательна при подготовке к соревнованиям. В неделю если я сама, то около полкилограмма где-то. Если с семьей, то уходит килограмм-полтора. Семья у меня большая, пять человек. Ирина Ли

Сейчас в алматинском супермаркете гречку можно купить на развес почти по 580 тенге за килограмм. В пачках дороже – доходит до тысячи и выше. Еще накладнее импортная. Причину высокой цены переработчик гречихи Дмитрий Тюменев видит в недостатке сырья в стране. Из-за этого отечественные крестьянские хозяйства взвинчивают стоимость. Он считает, что ситуацию может исправить льготный закуп из других стран. Это должно насытить рынок.

Если будет хороший урожай, будет переизбыток сырьевой базы, то, соответственно, будет и снижение цены на готовую продукцию. Потому что наша основная проблема в дорогой крупе – это дорогое сырье. То есть если будет дешевое сырье. Я и в прошлом году говорил: «Дайте нам дешевое сырье, мы вам дадим дешевый продукт». Потому что наши затраты, они практически из года в год уже в течение пяти-семи лет, по крайней мере, сколько я этим занимаюсь, не меняются. Директор предприятия по производству гречневой крупы Дмитрий Тюменев

Эксперты аграрной отрасли дают неутешительные прогнозы. Кирилл Павлов говорит, что осенью возможно подорожание гречки еще на 10%. Такую тенденцию он связывает с высокой ценой на дизельное топливо. Ситуацию усугубляет еще и отсутствие у страны выхода к морю. Ведь это тоже дополнительные траты – на сухопутную логистику. Поэтому товар, который перевозят с места производства, автоматически становится дороже.

Выросло все, из чего формируется ее себестоимость. Если вы жарите семечки, продаете 100 тенге стакан. Завтра у вас и семечки в цене выросли, и сковородки выросли, и газ вырос, и табуретка, на которой мешок стоит, просит 50 тенге в день платить аренду. Ну, конечно, вы не сможете по 100 тенге продавать. То же самое фермерам удобрения, семена, полив – все это формирует стоимость. Дизельное топливо очень хорошо выросло в цене. Аграрный эксперт Кирилл Павлов

Любители гречки, конечно, расстроены. Цены выросли и на другие крупы. Перловая, например, тоже подорожала сразу на треть. Несильно отстают манная и овсяная – плюс 20% к ценнику за год.