Британца спасли на Капшагае

Фото: Zakon.kz

Гражданин Великобритании попал на глубину и начал тонуть. В ДЧС Алматинской области попросили отдыхающих соблюдать правила безопасного поведения на воде, сообщает Zakon.kz.

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