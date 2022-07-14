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Британца спасли на Капшагае

Британца спасли от утопления Фото: Zakon.kz
Гражданин Великобритании попал на глубину и начал тонуть. В ДЧС Алматинской области попросили отдыхающих соблюдать правила безопасного поведения на воде, сообщает Zakon.kz.

Жителя Великобритании 1973 года вытащили из воды спасатели ДЧС Алматинской области.

Спасатели патрулировали городской пляж №6 и заметили мужчину в 100 метрах от берега. Они эвакуировали его. В медицинской помощи он не нуждался.

ДЧС Алматинской области рекомендовал отдыхающим соблюдать правила безопасного поведения на воде.

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Алматинская область Казахстан
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