Британца спасли на Капшагае
Фото: Zakon.kz
Гражданин Великобритании попал на глубину и начал тонуть. В ДЧС Алматинской области попросили отдыхающих соблюдать правила безопасного поведения на воде, сообщает Zakon.kz.
Жителя Великобритании 1973 года вытащили из воды спасатели ДЧС Алматинской области.
Спасатели патрулировали городской пляж №6 и заметили мужчину в 100 метрах от берега. Они эвакуировали его. В медицинской помощи он не нуждался.
ДЧС Алматинской области рекомендовал отдыхающим соблюдать правила безопасного поведения на воде.
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