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Три зоны отдыха подтопило в Алматинской области

Три зоны отдыха подтопило в Алматинской области Фото: pixabay
В Алматинской области из-за сильного дождя подтопило три зоны отдыха, сообщает Zakon.kz.
13 июля около 18:00 в Уйгурском районе Алматинской области на 55 км автодороги Шонжы – Калжат в результате обильных осадков в виде дождя произошел склоновый сток высотой 5-10 см. В результате произошел перелив через проезжую часть автодороги с дальнейшим подтоплением дворовых территорий трех зон отдыха. Подтопления жилых помещений и зданий не зарегистрировано. Пресс-служба ДЧС Алматинской области

В данный момент осадки прекратились, уровень воды снизился, вода проходит в транзитном режиме.

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На месте происшествия находятся сотрудники ДЧС Алматинской области и местных исполнительных органов.

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