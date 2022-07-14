Три зоны отдыха подтопило в Алматинской области
Фото: pixabay
В Алматинской области из-за сильного дождя подтопило три зоны отдыха, сообщает Zakon.kz.
13 июля около 18:00 в Уйгурском районе Алматинской области на 55 км автодороги Шонжы – Калжат в результате обильных осадков в виде дождя произошел склоновый сток высотой 5-10 см. В результате произошел перелив через проезжую часть автодороги с дальнейшим подтоплением дворовых территорий трех зон отдыха. Подтопления жилых помещений и зданий не зарегистрировано. Пресс-служба ДЧС Алматинской области
В данный момент осадки прекратились, уровень воды снизился, вода проходит в транзитном режиме.
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На месте происшествия находятся сотрудники ДЧС Алматинской области и местных исполнительных органов.
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