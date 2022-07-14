Дезинфицирующие средства незаконно изготавливали в Алматы

Факт незаконного изготовления и реализации контрафактных дезинфицирующих средств марки «Септохим» в крупном размере выявлен Департаментом АФМ по Алматы, передает Zakon.kz.

Задержаны лица, незаконно производившие эту продукцию. Также установлены офис компании и производственный цех. Обнаружено и изъято более 300 бутылей емкостью 5 литров. Каждая бутыль был с этикеткой.

Сумма материального ущерба от незаконно изготовленных и реализованных контрафактных товаров, то есть дезинфицирующих средств марки «Септохим», превысила 20 млн тенге. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

По факту проводится досудебное расследование.