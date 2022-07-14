Мошенник оформил кредит на жителя ВКО почти на 3 млн тенге

Фото: pixabay

В полицию обратился 34-летний местный житель и сообщил о том, что он стал жертвой мошенника. Малознакомый парень через приложение с телефона потерпевшего обманом взял кредит на сумму более 2,9 млн тенге, передает Zakon.kz.

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