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Законодательство РК

Мошенник оформил кредит на жителя ВКО почти на 3 млн тенге

ВКО Фото: pixabay
В полицию обратился 34-летний местный житель и сообщил о том, что он стал жертвой мошенника. Малознакомый парень через приложение с телефона потерпевшего обманом взял кредит на сумму более 2,9 млн тенге, передает Zakon.kz.

Сотрудники полиции задержали 27-летнего местного жителя, который подозревается в мошенничестве. Во время допроса задержанный свою вину признал.

По факту было начато досудебное расследование по ст. 190 ч. 2 УК РК. В отношении злоумышленника избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

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Ирина Лукичева
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