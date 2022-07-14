Мошенник оформил кредит на жителя ВКО почти на 3 млн тенге
Фото: pixabay
В полицию обратился 34-летний местный житель и сообщил о том, что он стал жертвой мошенника. Малознакомый парень через приложение с телефона потерпевшего обманом взял кредит на сумму более 2,9 млн тенге, передает Zakon.kz.
Сотрудники полиции задержали 27-летнего местного жителя, который подозревается в мошенничестве. Во время допроса задержанный свою вину признал.
По факту было начато досудебное расследование по ст. 190 ч. 2 УК РК. В отношении злоумышленника избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
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