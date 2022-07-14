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Капитан «Астаны» Алексей Луценко стремительно вошел в Топ-10 «Тур де Франс»

Велоспорт Тур Топ-10 Фото: Instagram/astanaqazaqstanteam
11-й этап знаменитой веломногодневки «Тур де Франс» внес существенные коррективы в генеральную классификацию и принес ряд сюрпризов. В горных разборках не затерялся лидер казахстанской команды Алексей Луценко, который сумел прыгнуть на 9-е место в общем зачете, сообщает Zakon.kz.

До старта 11-го этапа капитан Astana Qazaqstan Team Алексей Луценко располагался на 17-й позиции генеральной классификации. И этот взлет на 9-е место дает надежду болельщикам казахстанской велодружины смотреть с оптимизмом на ближайшие цели лидера «Астаны». По итогам 11-го этапа Алексей пересек финишную черту восьмым, проиграв победителю – датчанину Йонесу Вингегаарду – 3 минуты 38 секунд.

Датский гонщик не только победил на этом этапе, но и сенсационно захватил желтую майку лидера «Тур де Франс», которая до этого принадлежала непобедимому словенцу Тадею Подачару.

Специалисты и болельщики с нетерпением ждут начала 12-го королевского этапа протяженностью 165 км, тремя горами высшей категории и с финишем на легендарной вершине Альп Дьюез. Фанаты велоспорта ждут очередной битвы Йонеса Вингегаарда и Тадея Подачара в горах Франции. Кто знает, возможно, казахстанец Алексей Луценко преподнесет сюрприз.

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