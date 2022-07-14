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Законодательство РК

Как развивается бизнес в стране, доложили президенту Казахстана

бизнес Фото: akorda.kz
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов рассказал на расширенном заседании правительства РК, какая работа проводится по развитию предпринимательства, передает Zakon.kz.

По словам Смаилова, реализуется Национальный проект, в рамках которого:

  • широко используется инструмент льготного кредитования под 6% в приоритетных секторах экономики, в том числе с февраля текущего года в малых, моногородах и селах внедрено льготное микрокредитование под 5%;

  • для бизнеса, получающего господдержку, введено обязательное встречное условие по созданию новых рабочих мест;

  • снижена максимальная сумма кредитования с 7 до 3 млрд тенге, что увеличило охват субъектов МСБ мерами господдержки.

Проводится масштабное сокращение неактуальных и необоснованных регуляторных требований путем ревизии всех нормативно-правовых актов. Реформа позволит существенно снизить нагрузку на бизнес в среднем на 30% и сформировать оптимальную и понятную регуляторную среду.Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов

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