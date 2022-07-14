Актауский морпорт получил «зеленый» сертификат ОБСЕ

Актауский морской торговый порт стал первым портом в Казахстане, получившим сертификат ОБСЕ «EcoPorts Pers». Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Сертификация проводилась в рамках проекта ОБСЕ «EcoPorts» – всемирно признанного стандарта экологического менеджмента в портах и портовых терминалах.

В мероприятии приняли участие делегация ОБСЕ из Европы и руководитель Офиса программ этой организации в Нур-Султане Фолькер Фробарт, первый заместитель акима области Бекбол Орынбасаров.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

Специалисты поясняют, что получение нового статуса портом Актау дает возможность для расширения взаимоотношений с европейскими портами, а также способствует улучшению экологической ситуации в Каспийском регионе.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

Проект ОБСЕ, запущенный в 2019 году, нацелен на развитие инфраструктуры морских и трансконтинентальных грузоперевозок, упрощение таможенных процедур посредством внедрения цифровизации, подготовку и обучение отечественных специалистов.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

Международный Актауский торговый порт более года сотрудничал с астанинским отделом ОБСЕ для получения сертификата «зеленый порт» в системе экологической экспертизы портов. Этот сертификат показывает, что мы можем работать как на международном, так и на европейском уровне. Торговый порт Актау полностью отвечает экологическим, рабочим стандартам безопасности. Это в свою очередь говорит о том, что мы являемся портом высокого качества обслуживания, отвечающим всем требованиям перед потребителями. Председатель Международного торгового порта Актау Абай Туркпенбаев