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В Минэнерго в ближайшее время определятся с технологией строительства АЭС

АЭС, технологии, Казахстан Фото: pixabay
Вице-министр энергетики РК Жандос Нурмаганбетов сообщил, что вся информация по технологиям для строительства АЭС будет представлена в правительстве во втором полугодии 2022 года, передает корреспондент Zakon.kz.
Мы находимся на стадии изучения технологий. Проводятся переговоры, изучается опыт касательно международного конкурса, – сообщил вице-министр энергетики РК Жандос Нурмаганбетов в ходе 60-го заседания Электроэнергетического совета СНГ.

Он добавил, что глава государства поручил изучать вопрос международного конкурса. В пример привели, что корейская сторона также предлагает свои технологии для реактора.

Турбины могут быть американские, строительство – казахстанско-корейское. Все эти подходы сейчас прорабатываются. Жандос Нурмаганбетов

Вице-министр напомнил, что порядок реализации проекта регламентируется международными нормами.

У МАГАТЭ есть свои рекомендации, государство должно выбрать технологии. Если выбор технологий не сделан, то тяжело говорить про конкурс. По выбору технологий в ближайшее время будет озвучено. Этот вопрос мы вынесем в правительство во втором полугодии 2022 года.Вице-министр энергетики РК Жандос Нурмаганбетов

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