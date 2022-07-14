В Казахстане прорабатывают новую модель рынка электроэнергии

Сегодня целесообразна централизованная покупка электроэнергии, поэтому прорабатывается вопрос ввода новой модели рынка электроэнергии. Об этом сообщил на 60-м заседании Электроэнергетического совета СНГ вице-министр энергетики РК Жандос Нурмаганбетов.

Согласно прогнозу, в структуре выработки электроэнергии к 2035 году доля угля снизится до 40%, а доля ВИЭ увеличится до 23%. Газовая генерация займет 18% от общей выработки электроэнергии, доля ГЭС – 7%, доля АЭС – 12% от общей выработки электроэнергии. Вице-министр энергетики РК Жандос Нурмаганбетов

На сегодня, по его словам, для обеспечения выдачи мощности планируемых источников генерации ведется работа по модернизации Национальной электрической сети, в том числе по усилению энергосистемы Западной и Южной зон, и присоединения Западной зоны к Единой электроэнергетической системе Казахстана.

Он напомнил, что мировая экологическая повестка стимулирует многие страны переходить на низкоуглеродное развитие с последующей трансформацией в безуглеродную экономику.

Для нивелирования дорогостоящей электроэнергии, планируемых к строительству газовых электрических станций, ВИЭ и АЭС целесообразна централизованная покупка электрической энергии. Тем самым будет обеспечено балансирование тарифов от вновь вводимых и действующих станций. В этой связи в настоящее время прорабатывается вопрос ввода новой модели рынка электроэнергии. Вице-министр энергетики РК Жандос Нурмаганбетов

Вице-министр добавил, что такая новая модель обеспечит выравнивание оптовых цен на электроэнергию между регионами, реальную конкуренцию между электростанциями, равный доступ к электроэнергии.