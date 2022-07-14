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Александр Недовесов вышел в полуфинал парного турнира ATP Bastad

Теннис Полуфинал АТР Фото: ktf.kz
Казахстанский теннисист Александр Недовесов в дуэте с сербом Николой Чачичем выиграли матч стадии четвертьфинала турнира ATP250 на грунтовых кортах шведского Баштада, сообщает Zakon.kz.

За выход в полуфинал парного разряда казахстанско-сербский тандем обыграл Марка-Андрея Хуслера (Швейцария) и Павла Котова (Россия) в трех сетах – 4:6, 6:2, 10:3.

Соперники за выход в финал этих состязаний пока не определились, другие четвертьфинальные поединки состоятся 14 июля.

А на турнире в американском Ньюпорте лидер казахстанского тенниса Александр Бублик пробился в четвертьфинал одиночного разряда, где сыграет против британца Энди Маррея.

Во втором круге первая ракетка Казахстана в нелегком матче обыграл хозяина кортов Джека Сока – 6:3, 3:6, 6:2.

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Бублик Александр
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