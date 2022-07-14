Александр Недовесов вышел в полуфинал парного турнира ATP Bastad
За выход в полуфинал парного разряда казахстанско-сербский тандем обыграл Марка-Андрея Хуслера (Швейцария) и Павла Котова (Россия) в трех сетах – 4:6, 6:2, 10:3.
Соперники за выход в финал этих состязаний пока не определились, другие четвертьфинальные поединки состоятся 14 июля.
А на турнире в американском Ньюпорте лидер казахстанского тенниса Александр Бублик пробился в четвертьфинал одиночного разряда, где сыграет против британца Энди Маррея.
Во втором круге первая ракетка Казахстана в нелегком матче обыграл хозяина кортов Джека Сока – 6:3, 3:6, 6:2.
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