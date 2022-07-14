Политолог прокомментировал возвращение в госсобственность более 40 компаний

Фото: primeminister.kz

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на расширенном заседании правительства рассказал, что в госсобственность возвращают более 40 компаний и 550 объектов. По мнению политолога Талгата Калиева, возвращение активов – абсолютно закономерный процесс, передает Zakon.kz.

Как отметил спикер, удержать активы сложнее, чем заполучить их. Если кто-то считал, что процесс первоначального накопления капитала в Казахстане закончен и теперь можно перелистнуть страницу, то текущие обстоятельства показывают, что система незаконного получения капиталов и создания искусственных монополий будет устранена. Никто из потенциальных коррупционеров в будущем не должен рассчитывать на возможность сохранения капитала в стране или за рубежом. У них под ногами будет гореть земля, их будут разыскивать. Это должно стать хорошим примером для будущих правящих элит и способствовать формированию в стране нормальных экономических отношений. Талгат Калиев Новость по теме В госсобственность возвращают более 40 компаний – Смаилов Калиев добавил, что следующим шагом на пути к подъему казахстанской экономики должна стать демонополизация банков – так страна придет к здоровой конкуренции и появлению «длинных и дешевых» денег для малых и средних предпринимателей. Читайте также Устаревшими методами старые проблемы не решить – эксперт Еркин Тукумов о демонополизации экономики: Позволит исключить лишних посредников Никто и не питал иллюзий: политолог о раскритикованных президентом стабфондах

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