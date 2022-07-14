«Лоскутным» одеялом назвал Токаев дорогу к Акорде

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства подверг критике работу по строительству дорог в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Токаев напомнил, что неделю назад обсуждался вопрос развития транзитного потенциала страны. Сегодня хочу остановиться отдельно на деятельности компании «КазАвтоЖол». В этом году будут проведены ремонтные работы на более чем 11 тыс. км дорог. На эти цели выделено свыше 600 млрд тенге. Ремонтные работы нельзя затягивать. Надо держать эти работы на жестком контроле. Надо уделять особое внимание качеству дорог. Известный факт, что у нас в стране дороги плохие. А коррупция в сфере строительства дорог ни для кого не секрет. Если не говорить о другом, то сама дорога, ведущая в Акорду, похожа на лоскутное одеяло. Глава государства В этой сфере, добавил президент, очень много проблем. Тендеры выигрывают одни и те же компании каждый год. Эта ситуация продолжается десятки лет. Надо принимать срочные меры для приведения положения в порядок. Полгода прошло, а по 44% средств, выделенных на ремонт дорог, не проведены госзакупки. Эта работа в Павлодарской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областях очень медленно идет. Касым-Жомарт Токаев Читайте также О чем говорил Токаев на расширенном заседании правительства – полный текст Нашему рынку нужно приспосабливаться и извлекать выгоду – эксперт Токаев поручил объединить компании «КазАвтоЖол» и «Казахавтодор»

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