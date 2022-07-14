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Законодательство РК

УАЗ и грузовик столкнулись в Актюбинской области: погибли два человека

ДТП Актюбинская область Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области
13 июля в обед между вахтовым поселком Жанажол и месторождением «Северная труба» Мугалжарского района произошло смертельное ДТП, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным региональной полиции, 25-летний водитель УАЗа, двигаясь в направлении вахтового поселка Жанажол, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Shacman.

ДТП Актюбинская область

Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области

Водитель УАЗа и пассажир были госпитализированы, а двое пассажиров данной автомашины от полученных травм скончались на месте происшествия. Пресс-служба ДП Актюбинской области

Актюбинская область ДТП

Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области

В ведомстве уточнили, что по данному факту начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 4 УК РК «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

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