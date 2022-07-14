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Эксперт прокомментировал меры по решению экономических проблем в Казахстане

цены поднялись на продукты Фото: Zakon/Павел Михеев
На расширенном заседании правительства под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева были обсуждены итоги в области экономического развития страны. Экономист прокомментировал Zakon.kz предлагаемые меры и внесенные предложения для улучшения работы этого сектора.

По словам экономиста и генерального директора DAMU Capital Management Мурата Кастаева, увеличение охвата малого и среднего бизнеса господдержкой – это большой плюс для эффективного становления бизнеса. Спикер полагает, что необходимо также стремиться к тому, чтобы государство выходило из льготных программ кредитования и переводило поддержку бизнеса в рыночную среду.

Напомним, на заседании глава государства рассказал, что мерами господдержки увеличен охват еще большего числа субъектов МСБ благодаря снижению максимальной суммы кредитования с 7 до 3 млрд тенге.

Кроме того, экономист считает, что повышение заработных плат и социальных выплат нельзя отнести к достижениям государства. Он отметил, что это является его рядовой работой и последствиями ежегодной индексации.

Государство обязано это делать, а не ставить себе в заслугу, – заметил экономист.

Эксперт также высказался о взлете цен на ряд продуктов и о росте инфляции, а также о поручении президента запустить Национальную товаропроводящую систему с сетью оптово-распределительных центров. Кастаев считает, что государство вмешивается в ту область, в которой может самостоятельно справиться и частный сектор.

Цены растут не потому, что у нас нет товаропроводящей сети, а потому, что нет собственного производства, а импорт дорожает из-за ослабления тенге, удорожания стоимости транспортировки и общей инфляции в мире. Цены на товары растут, потому что спрос превышает предложение, чтобы сбить цену, надо увеличить предложение. Если кратно увеличить объем производства отечественных продуктов, то это положительно отразится на цене.Экономист Мурат Кастаев

По мнению специалиста, цены растут еще и потому, что в отрасли длинная цепочка из нескольких оптовиков и посредников, и нужно воздействовать теми же методами , как на рынке перевозок и ГСМ, убирая искусственно созданных посредников.

Тот же фермер не может привезти свою продукцию на рынки, потому что закупка монополизирована и у них оптовики/посредники скупают по низким ценам и продают на рынках по высоким. Надо проводить ту же работу, которая сейчас ведется в железнодорожных перевозках и на рынке ГСМ, – там тоже были искусственно созданные посредники, которые ничего не делали и получали свою сверхприбыль.Мурат Кастаев

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