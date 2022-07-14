Нашему рынку нужно приспосабливаться и извлекать выгоду – эксперт

По мнению общественного деятеля, председателя РОО «Ассамблея жастары» Тимура Джумурбаева, поднятые главой государства вопросы на расширенном заседании правительства Казахстана отображают беспокойство общества в нынешней экономической ситуации, сообщает Zakon.kz.

Безусловно, экономическая конъюнктура на сегодняшней день осложнена геополитической нестабильностью и последствиями пандемии. Это все сказывается, в том числе, на отечественном продовольственном рынке, считает эксперт.

Президент в своем выступлении отметил: несмотря на то, что рост экономики Казахстана на стабильном уровне, инфляция показывает рост и составляет 14,5%. Проекцию этих изменений мы можем наблюдать и на ценообразовании продуктов широкого потребления.

Если говорить простым языком, в магазинах значительно выросли цены. Делается это не всегда по причине реального удорожания тех или иных товаров. Участились случаи спекуляции, манипуляции с общественными настроениями. Касым-Жомарт Токаев дал поручения по контролю честной конкуренции на рынке. Общественный деятель, председатель РОО «Ассамблеи жастары» Тимур Джумурбаев

По мнению эксперта, одной из наболевших тем для общественности стало значительное удорожание цен на сахар. Заводы есть, но работают не в полную силу. С этим вопросом также было поручено разобраться в ближайшее время, отметил он.

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Зачастую реакция населения на ценообразование еще больше будоражит рынок. Эксперт считает, что государственным структурам, ответственным за это направление, нужно выстроить грамотную и эффективную систему информирования. А для общества нужны программы по повышению финансовой грамотности. Эти меры важны для того, чтобы не допускать недовольства в обществе и правильно апеллировать существующей информацией.

В целом президент очень четко отметил важность повышения ответственности и возможностей регионов. Мы видим, что учащаются случаи, когда для решения локальных задач идет долгая система согласования с центром. Бюджетное планирование на местах должно соответствовать существующему запросу и включать в себя более гибкую систему распределения. В стране созданы новые регионы, расширены потенциалы местного самоуправления. И вся эта работа должна быть тесно взаимосвязана. Тимур Джумурбаев

Говоря об этом, Тимур Джумурбаев подчеркнул, что экономическая повестка в мире очень сильно изменилась.