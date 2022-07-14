Нашему рынку нужно приспосабливаться и извлекать выгоду – эксперт
Безусловно, экономическая конъюнктура на сегодняшней день осложнена геополитической нестабильностью и последствиями пандемии. Это все сказывается, в том числе, на отечественном продовольственном рынке, считает эксперт.
Президент в своем выступлении отметил: несмотря на то, что рост экономики Казахстана на стабильном уровне, инфляция показывает рост и составляет 14,5%. Проекцию этих изменений мы можем наблюдать и на ценообразовании продуктов широкого потребления.
Если говорить простым языком, в магазинах значительно выросли цены. Делается это не всегда по причине реального удорожания тех или иных товаров. Участились случаи спекуляции, манипуляции с общественными настроениями. Касым-Жомарт Токаев дал поручения по контролю честной конкуренции на рынке. Общественный деятель, председатель РОО «Ассамблеи жастары» Тимур Джумурбаев
По мнению эксперта, одной из наболевших тем для общественности стало значительное удорожание цен на сахар. Заводы есть, но работают не в полную силу. С этим вопросом также было поручено разобраться в ближайшее время, отметил он.
В целом президент очень четко отметил важность повышения ответственности и возможностей регионов. Мы видим, что учащаются случаи, когда для решения локальных задач идет долгая система согласования с центром. Бюджетное планирование на местах должно соответствовать существующему запросу и включать в себя более гибкую систему распределения. В стране созданы новые регионы, расширены потенциалы местного самоуправления. И вся эта работа должна быть тесно взаимосвязана. Тимур Джумурбаев
Говоря об этом, Тимур Джумурбаев подчеркнул, что экономическая повестка в мире очень сильно изменилась.
Нашему рынку нужно приспосабливаться и извлекать выгоду. Думаю, в ближайшее время в страну придут новые компании, для них должна существовать соответствующая инфраструктура. Президент сказал о важности форсирования цифровизации и развития IT. Данная работа должна проходить в очень сжатые сроки. Надеюсь, в перспективе мы можем сделать нашу страну более привлекательней для инновационных компаний, а также современных стартапов. Тимур Джумурбаев