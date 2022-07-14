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О крупнейших проектах в регионе рассказал Даниал Ахметов

ВКО Абайская область трансферт развитие Фото: пресс-служба акимата ВКО
С 2015 по 2022 год Восточно-Казахстанской областью было получено 390 млрд тенге трансфертов на развитие из республиканского бюджета. Из них теперь уже в Абайский регион было направлено 200 млрд тенге.

Кроме того, из областного бюджета дополнительно было выделено 154 млрд тенге. Об этом сообщил аким ВКО Даниал Ахметов в ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций при президенте РК.

развитие региона

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Нами были реализованы крупнейшие проекты: Актогайский горно-обогатительный комбинат мощностью 50 млн тонн медной руды в год, объемом инвестиций 760 млрд тенге, Бакырчикский горно-обогатительный комбинат производительностью 2 млн тонн золотосодержащей руды в год на 134 млрд тенге и маслоэкстракционный завод по производству растительных масел в городе Семей мощностью 300 тыс. тонн сырья на 8 млрд тенге.Даниал Ахметов

развитие ВКО Абайская область

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Также, по словам главы региона, за семилетний период по Абайской области удалось увеличить объемы промышленного производства в 5 раз, сельского хозяйства – в 2,4 раза.

развитие региона

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Доля валового регионального продукта Абайской области в общем объеме ВКО составила 36% и достигла 1,9 трлн тенге, что в 2,3 раза больше уровня 2015 года. ВРП на душу населения составляет 2,9 млн тенге, – добавил Ахметов.

В заключение аким области рассказал, что всего в Абайский регион вложено 354 млрд тенге бюджетных инвестиций.

развитие ВКО Абайская область

Фото: пресс-служба акимата ВКО

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Область Абай Ахметов Даниал Восточно-Казахстанская область
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