Оспа обезьян у людей: эксперт о причинах распространения и методах профилактики

Что общего между натуральной оспой и оспой обезьян, как луговые собачки способствовали распространению инфекции и в чем причины новой волны заражений, рассказал Zakon.kz доктор медицинских наук, профессор, эксперт НЦЭЛСМИ Павел Дерябин.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованным 6 июля, общее количество случаев оспы обезьян составляет 6027. Этот показатель на 77% выше, чем в прошлом докладе от 27 июня. В настоящий момент инфекция выявлена в 59 государствах мира. Количество летальных исходов — три. Особую тревогу в Казахстане вызвали новости о том, что в соседней России был выявлен первый случай оспы обезьян. Доктор медицинских наук, профессор, эксперт Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Павел Дерябин рассказал, чего нам, казахстанцам, нужно бояться, и как защитить себя от этой инфекции.

– Есть утверждение, что оспа обезьян обычно редко встречается в странах, для которых это заболевание нетипично. Но статистика показывает обратное. Идет быстрое распространение заболевания на разных континентах. С чем это может быть связано?

– Оспа обезьян – это тяжелое инфекционное заболевание, относящееся к группе особо опасных инфекций. Кроме него, в группу особо опасных входит желтая лихорадка, чума и холера. Это заболевание встречается преимущественно в экваториальной Африке. Там регистрируют спорадические случаи заболевания и эпидемические вспышки.

С 2000 года частота заболевания оспой обезьян по сравнению с предыдущим периодом выросла примерно в 20 раз. Большинство исследователей связывают это с тем, что в 1980 году была прекращена вакцинация от натуральной оспы. Поэтому появилось большее количество людей, которые не вакцинированы против натуральной оспы, и это привело к существенному росту оспы обезьян в Африке.

Вторая причина – освоение ранее неиспользуемых земель. Человечество обживает новые территории, на которых люди не проживали, вовлекает их в производственную деятельность, связанную с добычей полезных ископаемых, сельским хозяйством. Соответственно, встречается с новыми для людей, но ранее существовавшими в природе возбудителями инфекций и подвергается риску заражения.

Я бы не сказал, что заболевание распространилось по всем континентам, в основном это западноевропейские страны и Северная Америка, самая высокая заболеваемость в Великобритании, чуть меньше в Германии и Испании, зафиксировано несколько сотен заболевших во Франции, Нидерландах и других странах. Но пока еще рано говорить о широком распространении этой инфекции. Конечно, 6 тыс. случаев вызывают опасения. На мой взгляд, они в основном связаны с миграцией: люди, постоянно проживавшие в экваториальной Африке, переехали в европейские страны и, вместе с собой, вероятно, привезли вирус оспы обезьян.

Есть наблюдения, что наибольшее распространение в США и Европе оспа обезьян получила среди мужчин гомосексуальной ориентации. Доказательств, подтверждающих мнение о том, что заболеваемость связана с сексуальной ориентацией, пока нет. Я думаю, что и не будет, поскольку это всего лишь категория активных лиц, которые в силу своего возраста, образа жизни, имеют достаточно много контактов.

К тому же, известно, что основной способ передачи этой инфекции – воздушно-капельный путь при достаточно длительном тесном контакте. Поэтому именно миграция способствовала тому, что оспа обезьян появилась в Европе и Северной Америке.

– Какие виды оспы существуют в мире? В чем отличие оспы обезьян от уже известных форм болезни? Какова летальность заболевания у разных форм оспы?

– Оспа обезьян – достаточно давно известное заболевание, поэтому говорить о том, что это новая инфекция, мы не можем. Многие знают натуральную или черную оспу. История показала, что это заболевание может вызывать значительные эпидемии, даже пандемии, в результате которых умирали миллионы людей. Ее и назвали черной оспой по причине того, что, когда она поражала определенные местности, на них практически не оставалось живых людей.

Победить натуральную оспу мы смогли благодаря тому, что была введена всеобщая вакцинация. Когда практически все население мира было вакцинировано, в 1979 году Всемирная организация здравоохранения известила, что натуральная оспа элиминирована из человеческой популяции. В связи с этим с 1980 года вакцинация против натуральной оспы не проводится.

Натуральную оспу вызывают два типа вируса: Variola major, который приводит к тяжелым формам заболевания и Variola minor, протекающий в более легкой форме. До 1980 года, когда фиксировались отдельные случаи, летальность была около 30%.

В отличие от натуральной оспы, оспа обезьян – это зоонозное заболевание, то есть человек заражается от животных. Значит, первичным резервуаром, накапливающим этот вирус, является животное. И хотя заболевание называется оспой обезьян, основным резервуаром все-таки считают не обезьян, а мелких грызунов, например, белок.

В 2000-х годах в Америке произошла эпидемическая вспышка оспы обезьян. Она была связана с ввозом в Америку домашних животных, больных оспой обезьян, которые, в свою очередь, заразили луговых собачек. Луговые собачки – это небольшие мышеообразные грызуны, которые в очень большом количестве водятся в прериях Америки.

Среди луговых собачек началась эпизоотия (эпидемия животных), от них заразились люди, и в результате в шести штатах США была зарегистрирована заболеваемость оспой обезьян среди людей. Примерно у 35 человек она была подтверждена, около 13 случаев были вероятны и 22 были под подозрением. То есть, не такая масштабная вспышка, как при пандемии коронавируса.

Если сравнивать две формы оспы – оспу обезьян с натуральной, то можно отметить, что у оспы обезьян летальность ниже и колеблется от 4 до 2%. К тому же, контагиозность меньше: если при натуральной оспе больной заражает 4-10 человек, то при оспе обезьян этого не происходит, нужен длительный контакт, поэтому распространение инфекции идет более медленными темпами.

Если сравнивать оспу обезьян и натуральную оспу, можно отметить, что в целом данные виды оспы схожи. Поэтому профилактика может осуществляться двумя способами. Первый – вакцинация препаратом JYNNEOS от оспы обезьян, зарегистрированным в США, разработанным специально на основе вируса оспы обезьян.

Второй – вакцина от натуральной оспы. Исследования, которые проводились в Африке, показывают, что вакцинация против натуральной оспы тоже дает высокий процент защищенности – примерно 85%. Это хороший показатель для вакцины. Поэтому население, которое было вакцинировано до 1980 года, можно считать защищенным не только от натуральной оспы, но и от оспы обезьян. При этом нельзя забывать, что с тех пор прошло более 40 лет.

Ни от того, ни от другого заболевания не существует высокоэффективных противовирусных препаратов. Хотя разработано несколько лекарственных средств, которые применяются, но их эффективность полностью не доказана и они не нашли широкого клинического применения. То есть, исследований с репрезентативной выборкой не проводилось. Однако в экспериментальных условиях на клеточных культурах было показано, что они обладают вирусоцидным действием в отношении возбудителя оспы обезьян, который, как и возбудитель натуральной оспы, относится к поксивирусам.

– Формируется ли у переболевших ветряной оспой иммунная защита от оспы обезьян?

– Нет, у переболевших ветряной оспой иммунная защита от оспы обезьян не формируется, поскольку эти заболевания вызываются различными группами вирусов. Оспа обезьян вызывается поксивирусом, ветрянка вызывается герпесвирусом. Поэтому иммунной защиты от оспы обезьян у переболевших ветряной оспой нет.

– Как вы считаете, следует ли провести вакцинацию лиц, рожденных после 1980 года, после которого вакцинация от натуральной оспы была отменена?

– Пока, на мой взгляд, нет никаких показаний для того, чтобы проводить вакцинацию населения против оспы обезьян или возобновлять вакцинацию против натуральной оспы, поскольку на текущий момент имеется ограниченное количество случаев заболевания.

– В чем разница между оспой обезьян и COVID-19?

– Это совершенно разные заболевания, у них разная клиника, разный патогенез, они вызываются разными вирусами. Контагиозность коронавируса, вызывающего COVID-19, выше, чем контагиозность вируса, вызывающего оспу обезьян. Их объединяет только механизм передачи – воздушно-капельный путь. Больше никаких общих черт нет.

– Как в целом снизить риск заражения оспой обезьян и оставаться в безопасности?

– В первую очередь, необходимо соблюдать общие гигиенические противоэпидемиологические требования: избегать контакта с больными, больные должны сразу изолироваться.

Во-вторых, при планировании поездки в экваториальную Африку, в такие страны, как Демократическая Республика Конго, Народная Республика Конго, Нигерия, Сьерра-Леоне, можно провести вакцинацию против оспы обезьян или натуральной оспы – смотря что будет доступно. Сейчас правительства некоторых стран рассматривают вопрос о вакцинации тех, кто работает в эпидемиологически опасных регионах.