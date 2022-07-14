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Уникальный центр гематологии появится в ВКО — Даниал Ахметов

Казахстан центр ВКО гематология строительство первый в стране Фото: Zakon.kz
В Восточно-Казахстанской области строят центр гематологии, отвечающий мировым стандартам. Об этом на брифинге в СЦК сообщил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, передает корреспондент Zakon.kz.
Мы строим уникальный центр гематологии. Он отвечает всем мировым стандартам. У нас в Казахстане вообще нет центров гематологии. Наши земляки едут в разные страны мира. Лечение одного больного стоит от 30 до 60 тыс. долларов. Это сложнейшая медицинская процедура. Даниал Ахметов

Аким добавил, что казахстанский центр будет оборудован молекулярно-генетической лабораторией и лабораторией культивирования стволовых клеток.

Кроме того, по его словам, на базе центра будет функционировать больница матери и ребенка, где на основе анализа крови будут определять предрасположенность матери к тем или иным болезням, которыми могут заболеть дети. Уже закуплено специальное оборудование.

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Оксана Скибан
Ахметов Даниал Восточно-Казахстанская область Казахстан
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