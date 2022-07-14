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Завершен суд по иску к разработчикам Ashyq

Завершен суд по иску к разработчикам Ashyq Фото: Zakon.kz
14 июля разработчики Ashyq выиграли суд. Об этом сообщил создатель проекта Виталий Пустовойтенко, передает Zakon.kz.

Истец был индивидуальный предприниматель. Он хотел признать недействительным договор дарения Ashyq в собственность государства.

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Исцу было отказано в удовлетворении исковых требований.

Разработчикам Ashyq возместят затраты за адвоката – 500 тыс. тенге и выплатят компенсацию – 17 250 тенге.

В целом я очень рад, что нам удалось поучаствовать в таком масштабном проекте, который в свое время оказал мощный экономический эффект для наших граждан, государства и бизнеса. Запущен был бизнес, было выявлено и не допущено в общественные места более 100 000 человек с положительным статусом ПЦР или контактных. Виталий Пустовойтенко

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