Завершен суд по иску к разработчикам Ashyq
Фото: Zakon.kz
14 июля разработчики Ashyq выиграли суд. Об этом сообщил создатель проекта Виталий Пустовойтенко, передает Zakon.kz.
Истец был индивидуальный предприниматель. Он хотел признать недействительным договор дарения Ashyq в собственность государства.
На разработчиков Ashyq подали в суд
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Исцу было отказано в удовлетворении исковых требований.
Разработчикам Ashyq возместят затраты за адвоката – 500 тыс. тенге и выплатят компенсацию – 17 250 тенге.
В целом я очень рад, что нам удалось поучаствовать в таком масштабном проекте, который в свое время оказал мощный экономический эффект для наших граждан, государства и бизнеса. Запущен был бизнес, было выявлено и не допущено в общественные места более 100 000 человек с положительным статусом ПЦР или контактных. Виталий Пустовойтенко
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