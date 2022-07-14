В Атыраускую область дополнительно доставят 680 тонн сахара

Об этом сообщает областное управление предпринимательства и туризма. По информации руководителя отдела Нурдаулета Жумаситова, были проведены переговоры казахстанским производителем сахара в Алматы ТОО «Коксуский сахарный завод» и АО «НК «Продкорпорация».

С мая по июнь у данных компаний было поставлено более 1 200 тонн сахара. В настоящее время, в связи с сокращением запасов, ведется работа по заключению контрактов на закуп 680 тонн на предстоящий месяц. Согласно плану, поставка сахара в регион ожидается в июле. Сегодня сахар продается в супермаркетах по цене от 495 до 527 тенге. Нурдаулет Жумаситов

По его словам, предприниматели не могут добавлять надбавку на оптовую цену социально значимых товаров более 15 процентов. В случае фиксации подобного факта налагается административный штраф.

Если покупатель обнаружит необоснованное повышение цен на сахар или другие социально значимые продукты питания, он имеет право сдать чек и подать заявление в городской или районный акимат. В этом случае предпринимателю по п. 4 ст. 204 Административного кодекса РК будет сделано предупреждение, а при повторном нарушении штраф в размере от 30 000 до 900 000 тенге, - сказал Нурдаулет Жумаситов.

По его словам, на сегодняшний день по области имеется шесть жалоб на предпринимателей, необоснованно завышающих цены.

Все эти факты приняты к сведению, в отношении одного субъекта предпринимательства проведена проверка. По остальным пяти заявлениям готовится постановление на проверку. Кроме того, представители акимата отметили, что только в случае поступления жалоб от жителей возможно провести проверку и принять соответствующие меры, - отметил Жумаситов.