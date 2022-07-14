Глава КЭА: Отрасль приветствует поручение Токаева

Сегодня на расширенном заседании правительства глава государства Касым-Жомарт Токаев остался недоволен темпами реализации ряда электроэнергетических проектов.

План по вводу новых мощностей значительно отстает от графика.

Необходимо принять все меры для своевременной реализации проектов. От этого зависит энергетическая безопасность Казахстана. Касым-Жомарт Токаев

Между тем эксперты неоднократно предупреждали о нарастающих проблемах в электроэнергетике. При сохранении текущих условий с нарастающей на электростанции нагрузкой ухудшение ситуации в стране будет ощутимо уже в ближайшие пять-шесть лет.

Негативный сценарий в части дефицита электроэнергии можно минимизировать, – рассказывают в ОЮЛ «Казахстанская электроэнергетическая ассоциация».

Поручение главы государства в части усиления энергетической безопасности является своевременным.

О текущем положении дел в отрасли рассказал председатель ОЮЛ «Казахстанская электроэнергетическая ассоциация» Талгат Темирханов.

— Талгат Кенесович, сегодня глава государства акцентировал свое внимание на ситуации, которая складывается в электроэнергетической отрасли. План работы в стране разработан, проекты утверждены, но в сроки не укладываются исполнители. Обостряется вопрос в электросфере и за счет мировой повестки. К сожалению, по последним сводкам, многое в отрицательном ключе. Как ситуация с электроэнергетикой обстоит в нашей стране, есть ли повод для беспокойства?

— Действительно, мировая энергетика переживает переломный момент. Дисбаланс колоссальный и становится триггером для принятия непопулярных у общества решений. Режим экономии электричества, так скажем, хоть и оперативное, но дающее временный эффект решение вопроса. Я – сторонник системных подходов, поэтому, оценив текущее положение дел в электроэнергетической отрасли, могу сказать, что с решением проблемных вопросов нельзя медлить. И о важности сроков реализации проектов сегодня дал четко понять президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства. Налицо существенное отставание от графика.

В Казахстане электростанции в настоящее время работают на максимальных мощностях, при этом большинство объектов требуют срочного капитального ремонта. Мы наблюдаем рост аварийных случаев на электростанциях за последние полтора – два года, я уже не беру в расчет перебои с подачей электричества. Энергетическая инфраструктура в упадке, объекты возводили еще в советское время, и станции нуждаются в стабильных инвестициях для поддержания работоспособности. Все упирается в финансовые вопросы, тот же нерентабельный тариф.

— Из вашего ответа следует, что определенным решением вопроса модернизации энергообъектов мог быть справедливый тариф? Стоит быть готовым остаться под волной критики.

— Тарифная политика тесно взаимосвязана с вопросами развития энергетической инфраструктуры. Мы тут говорим и об инвестиционной привлекательности сектора в том числе. Средства для поддержания деятельности электростанции вкладывались, но есть прямые факторы, такие как срок эксплуатации объектов, необходимость проведения качественного ремонта капитальных строений.

При этом замена оборудования у нас происходит в рамках регламента, то есть, если срок эксплуатации оборудования подходит к концу, мы инициируем его замену или ремонт. Работа в этом направлении осуществляется, но основной посыл, который мы, как Казахстанская электроэнергетическая ассоциация, хотели бы обозначить, что построенные еще в годы прошлого века станции, вероятнее всего, без привлечения требуемого объема инвестиций и внимания со стороны уполномоченных госорганов, уже не смогут обеспечить нынешние темпы роста регионов. Поэтому стоит задуматься о строительстве новых мощностей в Казахстане.

— Мы все прекрасно понимаем, что прогресс и достижение определенных целевых индикаторов, особенно в столь непростых условиях, возможен только в тесном тандеме с уполномоченными органами. Обозначен ли контур проблематики и совпадает ли стратегические видение развития отрасли у кабинета министров и непосредственных участников электроэнергетического сектора?

— В своем раннем обращении мы говорили о том, что сектор производства электрической и тепловой энергии регулируется сразу несколькими государственными органами Казахстана, и они напрямую влияют на развитие электроэнергетики. Министерство энергетики – в части политики, Министерство экологии – по экологической части, Министерство национальной экономики – в части тарифов для монополистов, Министерство индустрии и инфраструктурного развития – в части политики энергоэффективности. То есть мы, приходя в Минэнерго, сталкиваемся с необходимостью прироста мощностей. Когда мы ведем обсуждение с Минэкологии, у них срабатывает экологическая повестка, они говорят, что уголь скоро будет вне закона. При этом, важно отметить, что электроэнергетика – это стратегически важная отрасль для нашей страны, которая должна стать драйвером дальнейшего развития экономики, потому что без нее мы не построим заводы и не сможем обеспечить теплом и электричеством наше население и бизнес. Однако регулирование столь важной отрасли сразу несколькими госорганами ставит перед нашими компаниями выбор: или строить или пока подождать, потому что над нами нависает экологическая повестка. Поэтому мы вышли с инициативой о том, чтобы политику в электроэнергетической сфере по горизонтали устанавливал один госорган.

В части активизации мер по энергетической безопасности, о чем сегодня говорил глава государства на расширенном заседании правительства, у нас есть видение, и мы неоднократно его озвучивали на разных площадках. Консолидация усилий уполномоченных органов и экспертного сообщества позволит повысить эффективность отраслевых проектов.