Глава КЭА: Отрасль приветствует поручение Токаева
План по вводу новых мощностей значительно отстает от графика.
Необходимо принять все меры для своевременной реализации проектов. От этого зависит энергетическая безопасность Казахстана.Касым-Жомарт Токаев
Между тем эксперты неоднократно предупреждали о нарастающих проблемах в электроэнергетике. При сохранении текущих условий с нарастающей на электростанции нагрузкой ухудшение ситуации в стране будет ощутимо уже в ближайшие пять-шесть лет.
Негативный сценарий в части дефицита электроэнергии можно минимизировать, – рассказывают в ОЮЛ «Казахстанская электроэнергетическая ассоциация».
Поручение главы государства в части усиления энергетической безопасности является своевременным.
О текущем положении дел в отрасли рассказал председатель ОЮЛ «Казахстанская электроэнергетическая ассоциация» Талгат Темирханов.
— Талгат Кенесович, сегодня глава государства акцентировал свое внимание на ситуации, которая складывается в электроэнергетической отрасли. План работы в стране разработан, проекты утверждены, но в сроки не укладываются исполнители. Обостряется вопрос в электросфере и за счет мировой повестки. К сожалению, по последним сводкам, многое в отрицательном ключе. Как ситуация с электроэнергетикой обстоит в нашей стране, есть ли повод для беспокойства?
— Действительно, мировая энергетика переживает переломный момент. Дисбаланс колоссальный и становится триггером для принятия непопулярных у общества решений. Режим экономии электричества, так скажем, хоть и оперативное, но дающее временный эффект решение вопроса. Я – сторонник системных подходов, поэтому, оценив текущее положение дел в электроэнергетической отрасли, могу сказать, что с решением проблемных вопросов нельзя медлить. И о важности сроков реализации проектов сегодня дал четко понять президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства. Налицо существенное отставание от графика.
В Казахстане электростанции в настоящее время работают на максимальных мощностях, при этом большинство объектов требуют срочного капитального ремонта. Мы наблюдаем рост аварийных случаев на электростанциях за последние полтора – два года, я уже не беру в расчет перебои с подачей электричества. Энергетическая инфраструктура в упадке, объекты возводили еще в советское время, и станции нуждаются в стабильных инвестициях для поддержания работоспособности. Все упирается в финансовые вопросы, тот же нерентабельный тариф.
— Из вашего ответа следует, что определенным решением вопроса модернизации энергообъектов мог быть справедливый тариф? Стоит быть готовым остаться под волной критики.
— Тарифная политика тесно взаимосвязана с вопросами развития энергетической инфраструктуры. Мы тут говорим и об инвестиционной привлекательности сектора в том числе. Средства для поддержания деятельности электростанции вкладывались, но есть прямые факторы, такие как срок эксплуатации объектов, необходимость проведения качественного ремонта капитальных строений.
При этом замена оборудования у нас происходит в рамках регламента, то есть, если срок эксплуатации оборудования подходит к концу, мы инициируем его замену или ремонт. Работа в этом направлении осуществляется, но основной посыл, который мы, как Казахстанская электроэнергетическая ассоциация, хотели бы обозначить, что построенные еще в годы прошлого века станции, вероятнее всего, без привлечения требуемого объема инвестиций и внимания со стороны уполномоченных госорганов, уже не смогут обеспечить нынешние темпы роста регионов. Поэтому стоит задуматься о строительстве новых мощностей в Казахстане.
— Мы все прекрасно понимаем, что прогресс и достижение определенных целевых индикаторов, особенно в столь непростых условиях, возможен только в тесном тандеме с уполномоченными органами. Обозначен ли контур проблематики и совпадает ли стратегические видение развития отрасли у кабинета министров и непосредственных участников электроэнергетического сектора?
— В своем раннем обращении мы говорили о том, что сектор производства электрической и тепловой энергии регулируется сразу несколькими государственными органами Казахстана, и они напрямую влияют на развитие электроэнергетики. Министерство энергетики – в части политики, Министерство экологии – по экологической части, Министерство национальной экономики – в части тарифов для монополистов, Министерство индустрии и инфраструктурного развития – в части политики энергоэффективности. То есть мы, приходя в Минэнерго, сталкиваемся с необходимостью прироста мощностей. Когда мы ведем обсуждение с Минэкологии, у них срабатывает экологическая повестка, они говорят, что уголь скоро будет вне закона. При этом, важно отметить, что электроэнергетика – это стратегически важная отрасль для нашей страны, которая должна стать драйвером дальнейшего развития экономики, потому что без нее мы не построим заводы и не сможем обеспечить теплом и электричеством наше население и бизнес. Однако регулирование столь важной отрасли сразу несколькими госорганами ставит перед нашими компаниями выбор: или строить или пока подождать, потому что над нами нависает экологическая повестка. Поэтому мы вышли с инициативой о том, чтобы политику в электроэнергетической сфере по горизонтали устанавливал один госорган.
В части активизации мер по энергетической безопасности, о чем сегодня говорил глава государства на расширенном заседании правительства, у нас есть видение, и мы неоднократно его озвучивали на разных площадках. Консолидация усилий уполномоченных органов и экспертного сообщества позволит повысить эффективность отраслевых проектов.