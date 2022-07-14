QazaqGaz подводит итоги работы за первое полугодие

В конце 2021 года решением правительства АО «КазТрансГаз» переименована в QazaqGaz, также организации присвоен статус национальной компании. Позднее полностью обновлен состав правления, председателем правления был назначен Санжар Жаркешов.

Новое руководство национальной компании подводит промежуточные итоги деятельности первого полугодия.

По поручению главы государства в QazaqGaz проводится комплексный аудит деятельности компании. Вместе с тем ведется международный технический аудит газотранспортной системы Казахстана.

Разработан и согласован с правительством РК Комплексный план развития газовой отрасли Республики Казахстан на 2022-2026 годы. Разработаны ПСД, приступили к реализации проектов за счет собственных средств QazaqGaz и средств фонда «Самрук-Казына».

Помимо всего, национальная компания договорилась о поставке туркменского газа на период с марта по 31 августа 2022 года.

Кроме того, во исполнение поручения главы государства QazaqGaz совместно с Министерством энергетики РК и «Тенгизшевройл» проводит работу по обеспечению внутреннего рынка дополнительными объемами товарного газа. Дополнительно запланировано 100 млн кв. м газа месторождения Южный Аксай направить на внутренний рынок. Также проект строительства ГПЗ на Кашагане передан в QazaqGaz.

Вместе с тем обеспечено бесперебойное газоснабжение в отопительный период 2021-2022 годов, а подготовительная работа к новому отопительному сезону проходит без происшествий и по графику.

В 22 населенных пунктах Туркестанской области, где население ожидало газ последние 10 лет, введены в эксплуатацию газораспределительные сети.

Провести домой газ стало легче благодаря дебюрократизации процедур подключения к газу. В два раза сократился перечень документов, запрашиваемых для выдачи технических условий в Нур-Султане.

Разработан и внесен на рассмотрение комплекс мер по социально справедливой реформе ценообразования, без эффекта на социально уязвимые слои населения.

Кроме того, по группе компаний в среднем на 30% увеличена заработная плата производственного персонала.

QazaqGaz является портфельной компанией «Самрук-Казына». Национальная компания управляет централизованной инфраструктурой по транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам и газораспределительным сетям, обеспечивает международный транзит и занимается продажей газа на внутреннем и внешнем рынках, разрабатывает, финансирует, строит и эксплуатирует трубопроводы и газохранилища. В феврале 2022 года национальную компанию возглавил Санжар Жаркешов.