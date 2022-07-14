QazaqGaz подводит итоги работы за первое полугодие
Новое руководство национальной компании подводит промежуточные итоги деятельности первого полугодия.
По поручению главы государства в QazaqGaz проводится комплексный аудит деятельности компании. Вместе с тем ведется международный технический аудит газотранспортной системы Казахстана.
Разработан и согласован с правительством РК Комплексный план развития газовой отрасли Республики Казахстан на 2022-2026 годы. Разработаны ПСД, приступили к реализации проектов за счет собственных средств QazaqGaz и средств фонда «Самрук-Казына».
Помимо всего, национальная компания договорилась о поставке туркменского газа на период с марта по 31 августа 2022 года.
Кроме того, во исполнение поручения главы государства QazaqGaz совместно с Министерством энергетики РК и «Тенгизшевройл» проводит работу по обеспечению внутреннего рынка дополнительными объемами товарного газа. Дополнительно запланировано 100 млн кв. м газа месторождения Южный Аксай направить на внутренний рынок. Также проект строительства ГПЗ на Кашагане передан в QazaqGaz.
Вместе с тем обеспечено бесперебойное газоснабжение в отопительный период 2021-2022 годов, а подготовительная работа к новому отопительному сезону проходит без происшествий и по графику.
В 22 населенных пунктах Туркестанской области, где население ожидало газ последние 10 лет, введены в эксплуатацию газораспределительные сети.
Провести домой газ стало легче благодаря дебюрократизации процедур подключения к газу. В два раза сократился перечень документов, запрашиваемых для выдачи технических условий в Нур-Султане.
Разработан и внесен на рассмотрение комплекс мер по социально справедливой реформе ценообразования, без эффекта на социально уязвимые слои населения.
Кроме того, по группе компаний в среднем на 30% увеличена заработная плата производственного персонала.
QazaqGaz является портфельной компанией «Самрук-Казына». Национальная компания управляет централизованной инфраструктурой по транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам и газораспределительным сетям, обеспечивает международный транзит и занимается продажей газа на внутреннем и внешнем рынках, разрабатывает, финансирует, строит и эксплуатирует трубопроводы и газохранилища. В феврале 2022 года национальную компанию возглавил Санжар Жаркешов.