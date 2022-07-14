Ахметов о поселке Урунхайка: Живут как одна семья

Небольшой поселок на берегу озера Маркаколь произвел большое впечатление на акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова.

Урунхайка – это прообраз наших межнациональных отношений, символизирующий высокую дружбу между русскими, казахами и представителями других национальностей, которые живут как одна семья. Я там был и общался, и этот поселок оставил теплый след в моем сердце, – поделился аким ВКО Даниал Ахметов в ходе брифинга в СЦК РК.

Вообще вопрос журналиста акиму, заданный на брифинге, касался строительства школы.

По словам Даниала Ахметова, уже в этом году здесь будет закончено строительство школы на 100 мест.

Решается вопрос с дорогами в рамках большой работы, связанной с развитием туризма в этом направлении, – отметил аким. А также добавил, что ему очень приятно видеть, как жители этого поселка бережно относятся к своей малой Родине. Пытаются увидеть в ней все самое хорошее, при этом справедливо критикуют худшие моменты.

Вот так небольшой поселок Урунхайка стал известен на весь Казахстан как самый душевный в ВКО.