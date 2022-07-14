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Предприниматель обещал устроить 123 казахстанца в Норвегии

Предприниматель обещал устроить 123 казахстанца в Норвегии Фото: unsplash
Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Марата Ахметжанова. Глава государства был проинформирован о криминогенной обстановке в стране, результатах работы органов внутренних дел за первое полугодие текущего года, сообщает Zakon.kz.

По данным официального сайта президента, Токаеву было доложено о существенном снижении уровня преступности.

Как сообщил Марат Ахметжанов, сократилось число разбоев, фактов вымогательства и скотокрадства. Повысился уровень безопасности в общественных местах и на улицах.

Министерством прорабатывается вопрос внедрения видеоформата полицейского расследования, также продолжается цифровизация уголовного процесса. Сегодня в электронном формате расследуется 81,7% всех уголовных правонарушений.

В рамках реализации трехзвенной модели уголовного процесса 928 дел особо тяжкой категории завершены и направлены в суд.

К примеру, столичные полицейские направили в суд уголовное дело в отношении директора одной из компаний. Под предлогом трудоустройства в Норвегии он обманул 123 казахстанца и нанес ущерб на сумму свыше 149 млн тенге. Подозреваемый признан виновным и осужден к семи годам лишения свободы.

Кроме того, пресечена деятельность восьми организованных преступных групп. Расследуется 16 уголовных дел по созданию и руководству ОПГ.

В рамках борьбы с наркопреступностью с начала года выявлены 1354 преступления. Из незаконного оборота изъято 3,5 тонны наркотиков, стоимость которых на черном рынке составляет почти 4,5 млрд тенге.

Главе государства были представлены ключевые положения Концепции по обеспечению общественной безопасности в партнерстве с населением.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев отметил важность активизации работы по цифровизации органов внутренних дел, профилактике аварийности на дорогах. Президент поставил ряд задач по дальнейшему обеспечению безопасности и правопорядка в стране.

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МВД РК Ахметжанов Марат Токаев Касым-Жомарт
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