14 июля АО «НАК «Казатомпром» отмечает 25-летие. Компания является мировым лидером по добыче и продаже урана с самой низкой себестоимостью производства и с объемом производства около 24% от совокупной мировой первичной добычи урана.

Сегодня в Шымкенте прошел расширенный таунхолл на тему «25 лет развития и успеха».

Фото: АО «НАК «Казатомпром»

Руководители «Казатомпрома», его дочерних и зависимых организаций (ДЗО) рассказали о совместных достижениях, проводимой политике по усилению безопасности, обсудили с работниками вопросы корпоративной культуры и социальной стабильности.

Фото: АО «НАК «Казатомпром»

В рамках таунхолла также состоялось награждение представителей ДЗО юбилейным знаком «Казатомпрома», встреча руководителей компании с ветеранами отрасли и вручение им юбилейных наград.

Сегодня атомный холдинг занимает второе место в мире по разведанным запасам урана и ведет разработку 26 месторождений, объединенных в 14 уранодобывающих предприятий.

100% добычи урана в Казахстане осуществляется экологичным способом подземного скважинного выщелачивания.

Свидетельством высокого уровня доверия мирового сообщества к компании стало размещение Банка низкообогащенного урана МАГАТЭ на площадке Ульбинского металлургического завода. В 2017 году начала свою деятельность дочерняя торговая компания Trade House KazakAtom AG (THK) в Швейцарии. Компания постоянно расширяет рынки сбыта урана и урановой продукции. Сейчас «Казатомпром» продает урановую продукцию 21 клиенту по всему миру. С 2018 года ценные бумаги национальной атомной компании торгуются на международных биржах в Лондоне и в Нур-Султане.

Фото: АО «НАК «Казатомпром»

Компания активно ведет работу по диверсификации продукции ядерно-топливного цикла. Так, в 2021 году состоялся запуск нового завода по производству тепловыделяющих сборок «Ульба-ТВС». Это стало историческим событием для атомной отрасли Казахстана. Открытие инновационного предприятия позволило Казахстану войти в ограниченный круг государств-производителей и поставщиков ядерного топлива для атомных станций.

«Казатомпром» применяет лучшие международные практики ESG. Вопросы охраны труда и окружающей среды, обеспечения промышленной, ядерной и радиационной безопасности на всех производственных объектах всегда были и остаются ключевыми приоритетами деятельности «Казатомпрома».

Компания активно поддерживает развитие и рост регионов присутствия. За 25 лет реализовано более 190 социальных проектов на общую сумму 43,9 млрд тенге.

Все эти годы компания успешно представляет интересы страны на глобальном рынке атомной энергетики. Мы прошли сложный, но интересный путь от малоизвестной компании до мирового лидера по добыче и продаже урана, обладающего репутацией надежного партнера. И. о. председателя правления АО «НАК «Казатомпром» Ержан Муканов

Он отмечает, что сегодня «Казатомпром», как флагман казахстанской атомной отрасли, демонстрирует уверенную динамику роста производственных и экономических показателей.

Фото: АО «НАК «Казатомпром»