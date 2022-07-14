Мужчина пострадал при хлопке газа на заводе в Акмолинской области
Фото: pixabay
Инцидент произошел в 11:50 на территории резервуарного парка для хранения сжиженного углеводородного газа ТОО «Макинский завод теплоизоляции» в Буландынском районе, передает Zakon.kz.
На месте работали восемь человек личного состава ДЧС Акмолинской области, были использованы две единицы техники. Пожар локализован в 12:09 и ликвидирован в 12:25. Площадь пожара составила 10 кв. м.
В результате хлопка травмирован мужчина 1974 года рождения, состояние средней степени тяжести. Пострадавший госпитализирован в районную центральную больницу с термическими ожогами 40% тела. Предположительной причиной послужило нарушение правил заправки резервуаров сжиженного углеводородного газа, – рассказал начальник ДЧС Акмолинской области Нурлан Атыгаев.
Ведется расследование.
ДЧС Акмолинской области напоминает жителям и гостям региона о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.
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