Сложный выбор: кому из знаков зодиака предстоит принять серьезное решение
Что касается Львов, как отмечено на сайте Ftimes.ru, вторая половина июля для этого знака будет сложной. Особенно непросто будет тем, кто занимает руководящие должности.
Астролог заявляет, возможна смена жительства.
Будьте готовы открыть перед собой новые двери — в прямом и переносном значении этих слов.
Девам рекомендуют перестать держаться за старые отношения и привычки: осознайте необходимость перемен.
Будьте смелее и без сожаления обрывайте связи, которые тянут вас вниз и не позволяют развиваться.
Звезды решили испытать Козерогов на прочность. Специалисты уточняют, что этим представителям стихии Земля стоит смириться и принять перемены.
Не бойтесь менять и меняться — впереди вас ждет еще более комфортная и насыщенная жизнь.