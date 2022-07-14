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41-градусная жара ожидается в Казахстане

синоптики прогноз жара Казахстан Фото: Zakon.kz
Синоптики прогнозируют сильную жару по Казахстану. Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным РГП «Казгидромет», днем 15-16 июля на юге Улытауской области ожидается сильная жара +35...+37°C.

Кроме того, днем на юге Карагандинской области прогнозируют жару +35°C.

В Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный, днем на северо-востоке области 15-20 м/с, порывы 25 м/с.

На западе, севере Западно-Казахстанской области – гроза, град, шквал.

Ветер юго-западный, на востоке области 15-20 м/с. На юге области сохраняется сильная жара до +35°C и чрезвычайная пожарная опасность.

В Уральске ночью возможна гроза.

В Кызылординской области днем также прогнозируют +40°C. На большей части области и в Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке Атырауской области и Атырау сохраняется сильная жара +35...+38°C, на юге области очень сильная жара +41°C. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере Актюбинской области ожидается гроза. Кроме того, днем на большей части области и в Актобе ожидается сильная жара +35...+37°C, на юге, в центре области очень сильная жара +40°C.

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