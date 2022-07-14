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Юлия Путинцева сыграет в четвертьфинале Гран-при Венгрии

Теннис Четвертьфинал Венгрия Фото: ktf.kz
Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева выиграла матч второго круга одиночного разряда на кортах Будапешта, где проходят женские соревнования под эгидой WTA, сообщает Zakon.kz.

За выход в третий круг данных состязаний казахстанская теннисистка в нелегкой борьбе обыграла бразильянку Лауру Пигосси. Чтобы сломить сопротивление 125-ой ракетки мира, Путинцевой понадобилось более двух часов игрового времени и все три партии. В итоге волевая победа на стороне теннисистки из Нур-Султана – 4:6, 6:1, 6:2.

Теперь за путевку в полуфинал Путинцева поспорит с украинкой Лесей Цуренко.

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