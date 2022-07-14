Закидали камнями: что известно о состоянии 8-летней пострадавшей
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
На побережье Алаколя 10 июля нетрезвый мужчина закидал камнями семью с детьми из Талдыкоргана. Пострадала 8-летняя девочка, сообщает Zakon.kz.
По данным Управления общественного здравоохранения Алматинской области, ребенку назначено амбулаторное лечение.
Также уточнили, что при обращении в районную больницу девочка была осмотрена дежурным врачом и врачом-хирургом. Была проведена компьютерная томография.
Выставлен диагноз: рваная рана лобной области справа. Ушиб мягких тканей лобно-височной области справа.Пресс-служба Управления здравоохранения Алматинской области
Дебошира, забросавшего машину семьи камнями, задержали.
На время расследования в отношении правонарушителя избрана мера процессуального принуждения «обязательство о явке».
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