Закидали камнями: что известно о состоянии 8-летней пострадавшей

На побережье Алаколя 10 июля нетрезвый мужчина закидал камнями семью с детьми из Талдыкоргана. Пострадала 8-летняя девочка, сообщает Zakon.kz.

По данным Управления общественного здравоохранения Алматинской области, ребенку назначено амбулаторное лечение.

Также уточнили, что при обращении в районную больницу девочка была осмотрена дежурным врачом и врачом-хирургом. Была проведена компьютерная томография.

Выставлен диагноз: рваная рана лобной области справа. Ушиб мягких тканей лобно-височной области справа. Пресс-служба Управления здравоохранения Алматинской области

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Дебошира, забросавшего машину семьи камнями, задержали.

На время расследования в отношении правонарушителя избрана мера процессуального принуждения «обязательство о явке».