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Ситуация в Украине: Латвия отказалась от росгаза, ЕС готовит седьмой пакет санкций

Украина Фото: pixabay
Европейские дипломаты заявили о том, что Евросоюз готовится представить и одобрить седьмой пакет санкций против России в течение недели, передает Zakon.kz.

  • Российские войска нанесли ракетный удар по Виннице. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал кадры в своем telegram-канале: «Винница. Ракетные удары по центру города. Есть раненые и погибшие, среди них маленький ребенок».

  • В Украине с 16 июля начинают действовать штрафы для госслужащих, которые нарушают закон о государственном языке.

  • Россия намерена продолжать военные действия в Украине, несмотря на стремление США их союзников укрепить ее безопасность — МИД РФ.

  • В Москве позитивно расценивают признание независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР со стороны КНДР — пресс-секретарь президента РФ Песков.

  • Франция хочет добиться прекращения конфликта в Украине и не хочет, чтобы он распространился за ее пределы и превратился в новую мировую войну — Макрон.

  • Парламент Латвии принял поправки к закону об энергетике, предусматривающие запрет на поставку газа из РФ.

  • Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выдал распоряжение срочно закупить 4,5 млн тонн угля из-за его значительной нехватки для индивидуальных потребителей. 

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