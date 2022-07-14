Ситуация в Украине: Латвия отказалась от росгаза, ЕС готовит седьмой пакет санкций

Российские войска нанесли ракетный удар по Виннице. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал кадры в своем telegram-канале: «Винница. Ракетные удары по центру города. Есть раненые и погибшие, среди них маленький ребенок».

В Украине с 16 июля начинают действовать штрафы для госслужащих, которые нарушают закон о государственном языке.

Россия намерена продолжать военные действия в Украине, несмотря на стремление США их союзников укрепить ее безопасность — МИД РФ.

В Москве позитивно расценивают признание независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР со стороны КНДР — пресс-секретарь президента РФ Песков.

Франция хочет добиться прекращения конфликта в Украине и не хочет, чтобы он распространился за ее пределы и превратился в новую мировую войну — Макрон.

Парламент Латвии принял поправки к закону об энергетике, предусматривающие запрет на поставку газа из РФ.